बालाघाट में EOW की दबिश, बस संचालक के घर सुबह 6 बजे पहुंची टीम, खंगाल रही दस्तावेज और रिकॉर्ड

Balaghat EOW raid: , बस संचालक के घर सुबह 6 बजे पहुंची EOW टीम (फोटो सोर्स - Patrika)
Balaghat EOW Raid: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने गुरूवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिले के लांजी में मातोश्री बस सर्विस के संचालक विलाश चौरे के घर पर EOW ने छापा मारा है। ईओडब्लू और लोकायुक्त जबलपुर पुलिस सुबह 6 बजे विलाश चौरे के घर पहुंची। बताया जा रहा है की विशाल, लांजी के मनेरी सेवा सहकारी समिति मे प्रभारी प्रबंधक सहित अन्य पदों पर आसीन है। वह कृषि यंत्र सहित ट्रेवल्स का भी काम करते है। लोकायुक्त फिलहाल दस्तावेजो और रिकार्ड्स को खंगाल रही है।
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