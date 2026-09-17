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बालाघाट में EOW की दबिश, बस संचालक के घर सुबह 6 बजे पहुंची टीम, खंगाल रही दस्तावेज और रिकॉर्ड

Balaghat EOW Raid बालाघाट के लांजी में गुरुवार सुबह EOW की टीम ने मातोश्री बस सर्विस संचालक विलाश चौरे के घर दबिश दी। टीम शुरुआती दस्तावेजों और शिकायत से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है।
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बालाघाट

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Akash Dewani

Sep 17, 2026

balaghat eow raid bus operator vilash chaure house investigation

Balaghat EOW raid: , बस संचालक के घर सुबह 6 बजे पहुंची EOW टीम (फोटो सोर्स - Patrika)

Balaghat EOW Raid: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने गुरूवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिले के लांजी में मातोश्री बस सर्विस के संचालक विलाश चौरे के घर पर EOW ने छापा मारा है। ईओडब्लू और लोकायुक्त जबलपुर पुलिस सुबह 6 बजे विलाश चौरे के घर पहुंची। बताया जा रहा है की विशाल, लांजी के मनेरी सेवा सहकारी समिति मे प्रभारी प्रबंधक सहित अन्य पदों पर आसीन है। वह कृषि यंत्र सहित ट्रेवल्स का भी काम करते है। लोकायुक्त फिलहाल दस्तावेजो और रिकार्ड्स को खंगाल रही है।

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Updated on:

17 Sept 2026 11:35 am

Published on:

17 Sept 2026 11:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बालाघाट में EOW की दबिश, बस संचालक के घर सुबह 6 बजे पहुंची टीम, खंगाल रही दस्तावेज और रिकॉर्ड

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