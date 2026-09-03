3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालाघाट

बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल में EOW के छापे, PWD प्रभारी के.के. सिंगारे जांच के घेरे में

EOW Raid Balaghat- पीडब्ल्यूडी के बड़े अफसर के तीन जिलों में स्थित आवास पर इओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी...।
2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Manish Gite

Sep 03, 2026

EOW Raid Balaghat

EOW Raid Balaghat- भोपाल स्थित इओडब्ल्यू दफ्तर का मुख्यालय। (पत्रिका फाइल फोटो)

EOW Raid Balaghat- मध्यप्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में गुरुवार को सुबह एक साथ इओडब्ल्यू के छापे से हड़कंप मच गया। यह छापे लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री केके सिंघारे के ठिकानों पर की गई है। फिलहाल तीनों ही ठिकानों पर दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। केके सिंघारे पर आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते यह कार्रवाई की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग में पीआईयू कार्यपालन यंत्री केके सिंगारे के बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल के आवासों पर गुरुवार सुबह से दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। बालाघाट से पत्रिका रिपोर्ट ने जानकारी दी है कि वारासिवनी रोड स्थित उनके आवास पर डीएसपी मंजीत सिंह के नेतृत्व में EOW की टीम पहुंची और घर की तलाशी शुरू की। टीम द्वारा दस्तावेजों, आर्थिक लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बालाघाट स्थित आवास से करीब 2 लाख 50 हजार रुपए नकद, एक नई स्कॉर्पियो वाहन और दर्जनों खाली लिफाफे मिलने की बात सामने आई है। हालांकि बरामदगी की विस्तृत और आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की संभावना है।

सिंगारे को छिंदवाड़ा ले गई EOW

इस कार्रवाई के दौरान EOW की टीम प्रभारी कार्यपालन यंत्री के.के. सिंगारे को बालाघाट से छिंदवाड़ा स्थित उनके आवास पर भी लेकर गई है। वहां भी टीम द्वारा तलाशी और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं भोपाल में भी संबंधित ठिकाने पर EOW की कार्रवाई जारी होने की जानकारी सामने आई है। तीनों स्थानों पर एक साथ जांच किए जाने से कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कांट्रेक्टर ने की थी शिकायत

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार EOW की यह कार्रवाई सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मध्यप्रदेश के जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान उर्फ पप्पा भाई की शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर EOW ने कार्रवाई करते हुए सुबह-सुबह उनके ठिकानों पर दबिश दी।

EOW की टीम द्वारा दस्तावेजों, नकदी, वाहन और अन्य संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार्रवाई में कुल कितनी संपत्ति या अन्य सामग्री बरामद हुई है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2026 11:29 am

Published on:

03 Sept 2026 10:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल में EOW के छापे, PWD प्रभारी के.के. सिंगारे जांच के घेरे में

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Mohan Yadav : जहां प्रदेश के मंत्री को मारा – वहां पहुंचे सीएम मोहन यादव, खत्म किया खौफ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बालाघाट के नक्सल एरिया में पहुंचे : फोटो सोर्स : X @DrMohanYadav51
बालाघाट

Balaghat News: बोंदारी गांव पहुंचे CM मोहन यादव, मृतकों के परिजनों को 2.20-2.20 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

cm mohan yadav
बालाघाट

Balaghat News: सवाल पूछने पर भड़कीं सरपंच, पहले उंगली और फिर चप्पल दिखाई

balaghat sarpanch video viral
बालाघाट

Balaghat News: जिंदगी के आखिरी चार दिन...कार में बॉयफ्रेंड के साथ 654 किमी घूमी, फिर नहर में मिली लाश

balaghat girl murder
बालाघाट

Balaghat News: IAS का पावर...खड़े-खड़े दिव्यांग को दिलाई नौकरी, बुजुर्ग माता-पिता का बनेगी सहारा

balaghat collector
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.