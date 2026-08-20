Balaghat News: सवाल पूछने पर भड़कीं सरपंच, पहले उंगली और फिर चप्पल दिखाई

Balaghat Sarpanch Viral Video: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक महिला सरपंच का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खैरलांजी की मोवाड़ पंचायत का है। इस वीडियो में महिला सरपंच सवाल पूछने पर भड़कती हुईं नजर आ रही हैं, इस दौरान महिला सरपंच ने अभद्र व्यवहार भी किया और पहले उंगली दिखाकर धमकी भरे लहजे में बात की और फिर हाथ में चप्पल उठाकर भी दिखाई। वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है जो कि गुरुवार को वायरल हुआ है।