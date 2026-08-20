20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालाघाट

Balaghat News: सवाल पूछने पर भड़कीं सरपंच, पहले उंगली और फिर चप्पल दिखाई

Sarpanch Viral Video: खैरलांजी की मोवाड़ पंचायत का मामला, मंगलवार को पंचायत भवन में ग्रामसभा की बैठक में हुई घटना का वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Shailendra Sharma

Aug 20, 2026

balaghat sarpanch video viral

sarpanch viral video shows slipper to villagers in gram sabha, महिला सरपंच उंगली दिखाते हुए व इंसर्ट में चप्पल हाथ में लिए हुए (Source- Patrika)

Balaghat Sarpanch Viral Video: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक महिला सरपंच का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खैरलांजी की मोवाड़ पंचायत का है। इस वीडियो में महिला सरपंच सवाल पूछने पर भड़कती हुईं नजर आ रही हैं, इस दौरान महिला सरपंच ने अभद्र व्यवहार भी किया और पहले उंगली दिखाकर धमकी भरे लहजे में बात की और फिर हाथ में चप्पल उठाकर भी दिखाई। वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है जो कि गुरुवार को वायरल हुआ है।

सवाल पूछने पर भड़कीं सरपंच

बालाघाट के खैरलांजी जनपद क्षेत्र की मोवाड़ पंचायत में मंगलवार को ग्रामसभा की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में सरपंच वर्षा कहालकर के साथ पंचायत के अन्य सदस्य व ग्रामीण मौजूद थे, इसी दौरान ग्रामीणों ने जब पंचायत के नए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्कूलों की बाउंड्रीवाल, स्ट्रीट लाइट, आवास योजना के लाभार्थियों की सूची और मजदूरों की संख्या जैसे विषयों पर सवाल पूछे तो सरपंच वर्षा कहालकर भड़क गईं।

देखें वीडियो-

पहले उंगली और फिर चप्पल दिखाई

वीडियो में दिख रहा है कि सवालों से भड़कीं सरपंच वर्षा कहालकर पहले तो उंगली दिखाकर ग्रामीणों से बात कर रही हैं और फिर चप्पल हाथ में उठाकर ग्रामीणों की तरफ दिखाते हुए मारने का इशारा कर रही हैं। महिला सरपंच के चप्पल उठाते ही ग्रामसभा की बैठक में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और सरपंच का विरोध किया। मौके पर मौजूद पंचायत सचिव, सहायक सचिव व पंचायत के सदस्यों ने किसी तरह मामले को शांत कराने की कोशिश करते भी वीडियो में दिख रहे हैं।

सरपंच के व्यवहार पर ये बोले ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में सरपंच वर्षा कहालकर के पति होलूराम कहालकर का सीधा हस्तक्षेप है। बैठक के दौरान जब हमने सरपंच से कहा कि पंचायत के कामों के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए न कि आपके पति को तो भड़क गईं और अभद्र व्यवहार किया। ग्रामीणों का कहना है कि आवेदन तैयार कर जिला कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत की जाएगी।

सरपंच पति ने दी सफाई

वहीं इस मामले पर सरपंच पति होलूराम कहालकर ने सफाई देते हुए कहा है कि बैठक के दौरान कुछ ग्रामीण लगातार अभद्र भाषा में बात कर सरपंच को उकसा रहे थे। आवेग में आकर सरपंच ने भी चप्पल उठा ली। उनका कहना है कि ग्राम सभा की बैठक के 15 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर सरपंच को बदनाम करने और उकसाने का काम किया जा रहा था।

Dewas News: एक शिकायत पर 135 किमी दूर पहुंची लोकायुक्त की टीम, रंगेहाथों पकड़ाया रिश्वतखोर

ये भी पढ़ें
dewas lokayukta action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 06:28 pm

Published on:

20 Aug 2026 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / Balaghat News: सवाल पूछने पर भड़कीं सरपंच, पहले उंगली और फिर चप्पल दिखाई

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Balaghat News: जिंदगी के आखिरी चार दिन...कार में बॉयफ्रेंड के साथ 654 किमी घूमी, फिर नहर में मिली लाश

balaghat girl murder
बालाघाट

Balaghat News: IAS का पावर...खड़े-खड़े दिव्यांग को दिलाई नौकरी, बुजुर्ग माता-पिता का बनेगी सहारा

balaghat collector
बालाघाट

Balaghat News : बाघ के हमले से किसान की मौत, ग्रामीणों में फैली दशहत

Balaghat News
बालाघाट

एमपी के आदिवासी गांव में अज्ञात बीमारी का कहर, 7 बच्चों की मौत का दावा, कई बीमार

Unknown Disease
बालाघाट

Balaghat News: रात में घर से महिला को खींच ले गया बाघ, खा गया आधा सिर

tiger
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.