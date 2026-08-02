Balaghat News: रात में घर से महिला को खींच ले गया बाघ, खा गया आधा सिर

पर्रापुर गांव में रहने वाली 50 वर्षीय शगुनी बाई शनिवार-रविवार की दरमियानी रात अपने घर में सो रही थी। घर में दरवाजा नहीं था इस कारण रात करीब 1 बजे बाघ घर में घुसा और खटिया पर सो रही शगुनी बाई के सिर को अपने मजबूत जबड़े में दबाकर खींच ले गया। बाघ के हमला करते ही शगुनी बाई चीखने लगी और चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन व आसपड़ोस के लोग जाग गए। तब तक बाघ शगुनी बाई को खींचकर घर से 50-60 फीट दूर ले जा चुका था।