Balaghat News: बिन ब्याही बेटी बनी मां… रात में लोगों ने सुनी बच्चे के रोने की आवाज, नाना ने उठाया बड़ा कदम

ग्रामीणों ने बताया कि नवजात बच्चे को गोबर के गड्ढे में गाड़ने की घटना सामने आने के बाद नवजात के नाना ने जहर खा लिया। जिसके कारण उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उसका इलाज चल रहा है। चर्चाएं हैं कि बेटी के बिन ब्याही मां बनने के बाद बदनामी के डर से नाना ने ही नवजात को गोबर के गड्ढे में जिंदा गाड़ा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।