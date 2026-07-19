पिता ने उजाड़ा बेटी का सुहाग, पहले दामाद के साथ पी शराब और फिर हत्या, बालाघाट की घटना

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मृतक अपने ससुर राजेश चौहान व एक अन्य व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर जब ससुर राजेश चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा लेकिन बाद में अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ससुर ने बताया कि मृतक राजेन्द्र उसका दामाद था। वो शराब पीने का आदी था, उसने शराब के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी और शराब के नशे में पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था। बेटी के होने वाली मारपीट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और दामाद की हत्या की साजिश रच डाली।