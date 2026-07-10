करंट लगा भालू को मारा, लीवर निकाला, बालाघाट में दिल दहला देने वाली वारदात में तांत्रिक अनुष्ठान का शक

वन विभाग ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए दो आरोपियों सुरेंद्र गोंड (40) और छबीलाल उइके(38) को गिरफ्तार (mp balaghat bear hunting two arrested) किया है। जबकि दो अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से भालू के पंजे बरामद किए गए हैं। विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 1972 के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि मामले में बड़े तांत्रिक नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।