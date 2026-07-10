10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

करंट लगा भालू को मारा, लीवर निकाला, बालाघाट में दिल दहला देने वाली वारदात में तांत्रिक अनुष्ठान का शक

mp balaghat bear hunting: मध्य प्रदेश के बालाघाट में अंधविश्वास की खौफनाक वारदात, भालू को करंट देकर मारा, वन विभाग को तांत्रिक अनुष्ठान का शक, लीवर और पंजे निकाले, शव को किया टुकड़े-टुकड़े, दिल दहला देने वाली वारदात में दो गिरफ्तार, दो फरार
2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Sanjana Kumar

Jul 10, 2026

Balaghat Bear hunting

Balaghat Bear hunting: मध्य प्रदेश के बालाघाट में अंधविश्वास में क्रूरता की सारी हदें पार। (photo:patrika file photo)

mp balaghat bear hunting: मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांत्रिक क्रिया के लिए भालू को करंट देकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंधविश्वास की खौफनाक कहानी दिल दहलाने वाली है। पिपराटोला के खैरलांजी वन परिक्षेत्र के जंगलों में शिकारियों ने करंट से शिकार के लिए हाईवोल्टेज तारों का जाल बिछाया। इसकी जद में आए सुस्त भालू की मौत हो गई। इसके बाद शिकारियों ने उसका लीवर और पंजे निकाल लिए गए और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए।

वन विभाग को संदेह है कि भालू के साथ की गई दरिंदगी का कारण अंधविश्वास हो सकता है। वन विभाग ने इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं दो अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

सुअर के लिए बिछाया जाल, फंस गया भालू

मामले में वन विभाग (mp balaghat bear hunting forest department action) का कहना है कि शिकारियों ने जंगली सुअरों के मांस के लिए जंगल में हाईवोल्टेज बिजली के तारों का जाल बिछाया था। लेकिन इस जाल में एक नर भालू फंस गया और करंट से उसकी मौत हो गई। भालू को मृत देखकर शिकारी अंधविश्वास की सारी हदें पार कर गए। उन्होंने धारदार हथियार से भालू के शव के टुकड़े-टुकड़े किए।

भालू का सीना चीरकर निकाला लीवर, मिटाए सबूत

भालू का सीना चीरा और उसका लीवर निकाल लिया। उसके पैरों के पंजे काट लिए। वन विभाग ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उसके दूसरे अवशेषों को एक कुएं में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें और किसी को इस दरिंदगी की भनक तक न लग सके।

तांत्रिक अनुष्ठान या टोटके का शक

खैरलांजी रेंजर डीसी वासनिक के मुताबिक प्राथमिक जांच (mp balaghat bear hunting crucial case) में सामने आया है कि भालू का लीवर किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए निकाला गया था। वहीं उसके पंजे टोने-टोटके या काले जादू के लिए इस्तेमाल करने का मामला हो सकता है। उन्होंने यह भी अंदेशा जताया कि मामला वन्यजीव तस्करी का भी हो सकता है।

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार, मामले में केस दर्ज

वन विभाग ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए दो आरोपियों सुरेंद्र गोंड (40) और छबीलाल उइके(38) को गिरफ्तार (mp balaghat bear hunting two arrested) किया है। जबकि दो अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से भालू के पंजे बरामद किए गए हैं। विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 1972 के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि मामले में बड़े तांत्रिक नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

जय विलास पैलेस से मुंबई के समुद्र महल, अरब सागर तक फैली हैं सिंधिया राजवंश की प्रॉपर्टी, किसकी लगी नजर!

ये भी पढ़ें
Scindia Royal Family Property Span

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 01:12 pm

Published on:

10 Jul 2026 12:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / करंट लगा भालू को मारा, लीवर निकाला, बालाघाट में दिल दहला देने वाली वारदात में तांत्रिक अनुष्ठान का शक

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पापा… जल्दी घर आ जाना’, दो मासूम बेटियों की दुआओं पर टिकी है पिता की जिंदगी, मदद का इंतजार

kidney failure patient help Balaghat
बालाघाट

बालाघाट में वॉच टावर पर गिरी आकाशीय बिजली, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

Balaghat lightning strike
बालाघाट

Lokayukta Trap: बालाघाट में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद चेहरा छिपाने लगा लेखापाल, रिश्वत लेते पकड़ा गया

balaghat
बालाघाट

Father's Day: 'पापा हमारे रोल मॉडल', फादर्स डे के लिए बालाघाट की नुपुर-मांसी ने की स्पेशल तैयारी

balaghat
बालाघाट

1 चिट्ठी ने ‘मां’ को लौटाई सारी खुशियां, बालाघाट लौट आया 16 साल पहले खोया हुआ बेटा

Balaghat Missing Son Returns: बेटे के आने से मिला नया जीवन (Photo Source - Patrika)
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.