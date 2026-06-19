1 चिट्ठी ने ‘मां’ को लौटाई सारी खुशियां, बालाघाट लौट आया 16 साल पहले खोया हुआ बेटा

Police Hamdard Cell:एमपी के बालाघाट के एक घर में बुधवार को उत्सव का माहौल था। मौका था 16 साल पहले लापता हुए बेटे के घर लौटने का। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया तमिलनाडु से आई एक चिट्टी और बालाघाट जिला पुलिस के 'हमदर्द सेल' के प्रयासों ने। ग्राम खुर्सीपार निवासी नरेश और गीता साखरे का बेटा आशीष वर्ष 2010 में मानसिक अस्वस्थता के कारण घर से लापता हो गया था। परिजनों ने ढूंढने के हर संभव प्रयास किए लेकिन नहीं मिला। वक्त बीतने के साथ परिवार ने उम्मीदें भी छोड़ दी थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा 1500 किमी दूर तमिलनाडु के थालावड़ी पहुंच चुका है।