बालाघाट में मोबाइल की बढ़ती लत से बच्चों की आंखों पर असर, नेत्र रोगियों में 30%

Children Eye Problems: बालाघाट जिले में वैसे तो इन दिनों बच्चों के हाथों में मोबाइल आम बात है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में इसका अत्यधिक उपयोग बच्चे कर रहे हैं। यह उनकी आंखों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग की ओपीडी के आकड़े कुछ ऐसे ही कहानी बयां कर रहे हैं। नेत्र विभाग के आकड़े पर गौर करें तो प्रतिदिन औसतन करीब 80 मरीज आ रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या करीब 30 फीसदी है। वे आंखों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से पीडि़त हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दिनभर घर में रहकर मोबाइल पर गेम खेलना व कार्टून देखने में अपना समय बिताना है। इससे उनकी आंखों पर दबाव पड़ रहा है।