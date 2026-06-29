डायलिसिस से कमजोर होते पिता को मासूम बेटियों की दुआ- पापा जल्दी घर आना, एमपी के परिवार को मदद का इंतजार

Kidney Failure Patient Help: दोनों किडनी फेल होने की गंभीर बीमारी से जूझ रहे शहर के भटेरा निवासी प्रकाश उर्फ विक्की ठाकुर के परिवार में पत्रिका की पहल के बाद उम्मीदें जागी हैं। उन्हें संबल मिला है कि उनका मामला पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद लोगों की नजरें उन पर पड़ी हैं। लोग छोटा-मोटा ही सही सहयोग के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब भी किडनी ट्रांसप्लांट में आने वाले करीब छह लाख रुपए के खर्च की व्यवस्था परिवार नहीं कर पाया है। किडनी ट्रांसप्लांट को तरस रहे प्रकाश को अब सप्ताह में दो बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। हर डायलिसिस के बाद प्रकाश कमजोर होता जा रहा है।