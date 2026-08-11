Balaghat News: IAS का पावर…खड़े-खड़े दिव्यांग को दिलाई नौकरी, बुजुर्ग माता-पिता का बनेगी सहारा

नवागत कलेक्टर कुमार सत्यम मंगलवार को जनसुनवाई में आए आवेदकों की समस्याएं सुन रहे थे। उसी समय अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़ी दिव्यांग देवेश्वरी पर उनकी नजर पड़ी, तो वे अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास चले गए। उनको बैठने के लिए कुर्सी उपलब्ध कराई और इत्मीनान ने उनकी बातों को सुना। उस समय देवेश्वरी की आंखों में उम्मीद और चेहरे पर परिवार की चिंताओं की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। लांजी क्षेत्र के ग्राम उमरी की रहने वाली दिव्यांग देवेश्वरी ने कलेक्टर को बताया कि 'साहब मैं दिव्यांग हूं। 70 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के पालन-पोषण की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मुझे 600 रुपए पेंशन मिलती है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। यदि कुछ काम मिल जाए तो परिवार का गुजारा हो जाए।'