Seoni News: ‘कमरे के पर्दे में बने छेद से देख रहा था कोई’…रिजॉर्ट में निजी पल बिता रहे कपल का आरोप

कुरई थाना प्रभारी कृपाल सिंह टेकाम ने बताया कि 9 अगस्त को रिजॉर्ट में ठहरे एक कपल ने पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी। कपल का आरोप था कि जब वो कमरे में थे तब कोई उन्हें देख रहा था या फिर उनका छिपकर पर्दे के पीछे से वीडियो बना रहा था। मामले की जांच की जा रही है, उस दिन रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे नेटवर्क न होने के कारण बंद होने की बात सामने आई है। जिस कपल ने शिकायत दर्ज कराई है उसे भी फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं रिजॉर्ट प्रबंधन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई रिजॉर्ट बने हुए हैं। इन रिजॉर्ट में रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और रुकते हैं।