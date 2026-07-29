Pench tiger reserve: पेंच में बाघों की बढ़ रही दहाड़, मानव-वन्यजीव संघर्ष चुनौती

बीते कुछ वर्षों में बाघ के हमले की घटनाएं

बीते 14 जून 2026 को एक ही दिन में जंगल में बाघ के हमले में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। पहली घटना सिवनी दक्षिण वन मंडल के कुरई वन परिक्षेत्र अंतर्गत जिलापुर गांव के पास जंगल में हुई। गांव निवासी शांति बाई कुमरे(55)जंगल में गुल्ली बिनने गई हुई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बरघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत मऊ अंतर्गत बीजाटोला में खेत में काम कर रही सेवबती मर्सकोले(43) पर बाघ ने हमला कर दिया। जिससे उनकी मौत हो गई थी। वहीं 2 अप्रेल 2026 को पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा क्षेत्र के कुंभपानी वन परिक्षेत्र बीट रमपुरी के बफर जोन में ग्रामीणों के साथ महुआ बीनने गए महेन्द्र मांडेकर की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। वहीं 31 दिसंबर 2025 को पूर्व वनमंडल के चौरई अंतर्गत पेंच पार्क के बफर जोन के पास वन्यप्राणी के हमले से बिछुआ ब्लॉक के ग्राम किशनपुर निवासी 59 साल के बलराम डेहरिया का उसके खेत के पास ही शव मिला था। 6 जनवरी 2026 को पेंच टाइगर रिजर्व के छिंदवाड़ा क्षेत्र स्थित गुमतरा कोर वन परिक्षेत्र में बीट छेडिया के महादेव घाट के पास एक व्यक्तिका शव मिला था। बाघ के हमले में उसकी मौत हुई थी। वहीं वर्ष 2025 में 20 जून को सिवनी के बामनथड़ी गांव के पिंडरई बुट्टे निवासी सुमित पंद्रे पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के परिक्षेत्र रूखड़ बफर में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरा झाड़ी में झुपे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिससे मौके पर मौत हो गई थी।