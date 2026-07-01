Doctors day: गरीब मरीज का भी नि:स्वार्थ करते हैं इलाज, किराए के लिए भी दे देते हैं पैसे

1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जो दिन-रात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लोगों की जान बचाते हैं। चाहे महामारी हो, सडक़ दुर्घटना, आपदा या कोई गंभीर बीमारी। डॉक्टर हर परिस्थिति में सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एक डॉक्टर केवल दवाइयां नहीं देता, बल्कि मरीज और उसके परिवार को उम्मीद, विश्वास और हौसला भी देता है। कई बार अपनी निजी परेशानियों और परिवार से दूर रहकर भी वह दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए निरंतर कार्य करता है। आज चिकित्सा क्षेत्र आधुनिक तकनीकों से लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टर और मरीज के बीच विश्वास का रिश्ता आज भी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जिले में ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनकी नि:स्वार्थ सेवा देखकर लोग उनके कायल हैं। इन्हीं में से एक हैं छपारा निवासी 71 वर्षीय डॉ. हरी प्रकाश पटेरिया जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोगों का इलाज कर रहे हैं। अगर किसी मरीज के पास फीस न भी हो तो उन्हें देखने से मना नहीं करते। दवा का पैसा न हो तो उन्हें पैसे भी दे देते हैं।