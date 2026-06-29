अंधेरा गहराते ही लपलपा रहे जीभ, सिवनी में 3 जहरीले सांपों की दहशत

Seoni Krait - एमपी में मानसून आते ही सर्पदंश की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां तहां सांप निकल रहे हैं जोकि लोगों को डस रहे हैं। सर्पदंश से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश का पानी बिल में भर जाने से सांप बाहर निकल रहे हैं। सिवनी में अनेक जगहों पर जहरीले सांप निकलने की सूचना है। इनमें रसल वाइपर, करैत और कोबरा जैसे जहरीले सांप शामिल हैं। सर्प मित्र प्रवीण तिवारी ने कई सांपों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ा। सांपों के निकलने से लोग दहशत से भर उठे हैं। सर्प मित्र प्रवीण तिवारी ने बताया कि करैत Krait प्रजाति का सांप अंधेरा होते ही जीभ लपलपाने लगता है। यह रात को सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है और प्राय: जमीन पर सोनेवालों को डस लेता है। इससे बचने के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यहां के पेंच टाइगर रिजर्व में तो सांपों का बाहुल्य है।