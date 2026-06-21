पिता के जाने के बाद उनकी अहमियत समझ पाए आयुष, गरिमा की हर बात समझते हैं पिता

पिता की कमी खलती है, जब थे तो कोई चिंता नहीं थी

किदवई वार्ड निवासी 21 वर्षी आयुष बोरकर के पिता एडवोकेट स्व. गोविंद बोरकर का दो वर्ष पहले 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आयुष वर्तमान में पीजी कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई, एमपीपीएससी की तैयारी करने के साथ ही काम करके घर का खर्चा भी चलाते हैं। घर पर मां है और उनके ऊपर चाचा के परिवार को भी संभालने की जिम्मेदारी है। आयुष कहते हैं कि जीवन में पिता समझ में आए नहीं, जब आए तो वे हैं नही। वे कहते हैं कि पिता की कमी बहुत खलती है। जब वे थे तब कोई चिंता नहीं थी। घर में एक अलग रौनक थी। पिता का साया जब रहता है तो कुछ सोचना नहीं पड़ता। उन्हीं की सीख है कि आज दो परिवार को संभाल रहा हूं। चाचा का कोविड में देहांत हो गया। उनकी दो बेटियां हैं। दोनों जगह देखना पड़ता है। आयुष कहते हैं कि मेरे जीवन में आई हर मुश्किल को पिता संभाल लेते थे। उनके रहने पर शिक्षा, ज्ञान, प्यार के समुद्र की कभी कमी नहीं हुई। आयुष ने बताया कि कुछ दिन पहले वे कॉलेज में गिर गए थे। खुद ही घर आए। अगर पिता होते तो वह मुझे संभाल लेते। पिता की अहमियत वही जानता है जिसके पिता नहीं होते। उन्होंने कहा कि जिस दिन पिता समझ में आने लगे समझ लें कि उनके जाने की तैयारी हो गई है। आयुष कहते हैं कि अब बस एक ही लक्ष्य है कि जीवन में कुछ ऐसा करूं जिससे पिता का नाम रोशन हो जाए।