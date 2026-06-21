Natural farming: प्राकृतिक खेती को लेकर विधायक ने कही यह बड़ी बात, किसान हुए प्रेरित

सिवनी. कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। मुख्य अतिथि सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आव्हान करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है एवं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।
संचालित गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी
उन्होंने किसानों को रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर आधारित खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की रूपरेखा उपसंचालक कृषि सुधीर कुमार धुर्वे ने प्रस्तुत की। उन्होंने जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी दी। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक डॉ. शेखर सिंह बघेल ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती की तकनीकों, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं मृदा परीक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉ. निखिल सिंह ने किसानों को जीवामृत, बीजामृत एवं दशपर्णी अर्क के निर्माण और उपयोग की प्रायोगिक जानकारी प्रदान की।
विभागों ने स्टॉल लगाकर दी जानकारी
कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज, सब्जियों, फलों एवं अन्य उत्पादों की जानकारी दी गई।
ये रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डेहरिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण भलावी, भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप राय, अपर कलेक्टर सीएल चनाप एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
पट्टे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही की मांग
विकासखंड के ग्राम सालीवाड़ा रैयत के निवासी रामगोपाल सराठे ने पट्टे की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत आवेदन देकर तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आवेदकर्ता ने बताया कि भूमि ग्राम पंचायत द्वारा उनकी माता के नाम पट्टे पर आवंटित की गई थी, जिस पर उनका परिवार लंबे समय से निवास एवं उपयोग करता आ रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार के भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति अन्य पट्टाधारियों की भूमि पर भी अतिक्रमण कर तोडफ़ोड़ कर रहा है एवं भूमि का प्लॉट काटकर विक्रय की जा रही है।
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