Natural farming: प्राकृतिक खेती को लेकर विधायक ने कही यह बड़ी बात, किसान हुए प्रेरित

पट्टे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही की मांग

विकासखंड के ग्राम सालीवाड़ा रैयत के निवासी रामगोपाल सराठे ने पट्टे की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण और निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत आवेदन देकर तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आवेदकर्ता ने बताया कि भूमि ग्राम पंचायत द्वारा उनकी माता के नाम पट्टे पर आवंटित की गई थी, जिस पर उनका परिवार लंबे समय से निवास एवं उपयोग करता आ रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी अधिकार के भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति अन्य पट्टाधारियों की भूमि पर भी अतिक्रमण कर तोडफ़ोड़ कर रहा है एवं भूमि का प्लॉट काटकर विक्रय की जा रही है।