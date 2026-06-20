Sports: प्रतिभा का लोहा मनवा रहे फुटबॉल खिलाड़ी, सुविधाओं की दरकार

फुटबॉल खिलाडिय़ों के लिए वर्ष 2000 में भैरोगंज के पास फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया गया और यहां प्रदेश का चुनिंदा कॉरपेट ग्रास ग्राउंड भी है, लेकिन एनआईएस कोच, एकेडमी की कमी एवं खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन न मिलने की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सरकार से बेहतर सुविधा न मिलने की वजह से वे फुटबॉल खेल के प्रति रूचि घटती जा रही है। खिलाडिय़ों का कहना है कि जिले में फुटबॉल स्टेडियम तो है, लेकिन पूरे वर्ष गतिविधि नहीं होती है। साल में महज एक बार जिलास्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जबकि जरूरत है पूरे साल गतिविधियों की। प्रेक्टिस के साथ अगर हर माह प्रतियोगिता हो तो इससे भी काफी फर्क पड़ेगा और खिलाडिय़ों की प्रतिभा निखरेगी। इसके अलावा जिस तरह से क्रिकेट खेल में आईपीएल सहित अन्य प्रतियोगिता हो रही है। उसी तरह फुटबॉल में भी होना चाहिए। इससे भी खिलाडिय़ों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।