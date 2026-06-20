लॉरेंस गैंग ने दिल्ली के कारोबारी से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, एमपी का निकला नंबर

Seoni News : देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक ज्वैलरी व्यवसाई को फोन पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात ये है कि, ये फिरौती लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी गई है। मामला उस समय और पैचीदा हो गया, जब इस फिरौती के तार मध्य प्रदेश से जुड़ गए। सराफा व्यवसाई द्वारा मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई। धमकी और फिरौती की शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी दिल्ली पुलिस तफ्तीश करते - करते दिल्ली से सिवनी आ पहुंची। क्योंकि, दिल्ली पुलिस के अनुसार, सराफा व्यवसाई को फोन कहीं और से नहीं बल्कि सिवनी से पहुंचा था।