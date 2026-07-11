Mp News: 2 दिन से बंद घर खुला तो उड़े होश! कमरे में मिली राख और हड्डियां, शिक्षक दंपती की मौत बनी रहस्य

Seoni Fire Incident: मध्य प्रदेश में सिवनी के उगली में एक बंद घर में भीषण आग लगी और वहां रह रहे शिक्षक दंपति जिंदा आग में जल गए। घटना का दूसरा पहलू यह भी है कि घर में आग लगने की भनक तक पड़ोस में रहने वालों को नहीं लगी। परिजनों की सूचना पर जब घर खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। कमरे में शवों की राख और हड्डियां ही मौजूद थी और कमरे की मौके पर मिली हालत के अनुसार आग की तीव्रता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने फिलहाल शवों के अवशेष शवगृह में रखवाए हैं।