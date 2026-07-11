11 मिनट में 7 धमाके, 209 मौतें: मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 20 साल बाद भी अधूरा है इंसाफ; हाईकोर्ट से सभी 12 आरोपी हो चुके हैं बरी

Mumbai serial bomb blasts 2006: 11 जुलाई 2006, यह मुंबई के इतिहास का वह सबसे काला और खौफनाक दिन था, जिसने देश की आर्थिक राजधानी को खून के आंसुओं से नहला दिया था। आज इस वीभत्स आतंकी हमले को पूरे 20 साल हो चुके हैं। शाम के वक्त जब लाखों मुंबईकर अपने दफ्तरों से घर लौट रहे थे, तब महज 11 मिनट के भीतर हुए 7 सिलसिलेवार बम धमाकों ने हंसती-खेलती मायानगरी को श्मशान में तब्दील कर दिया था। इस कायरतापूर्ण हमले में 209 बेगुनाह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग जिंदगी भर के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हो गए। दो दशक बीत जाने के बाद भी, इस भयावह शाम को अपनी आंखों से देखने वाले पीड़ित और उनके परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में भटक रहे हैं।