फडणवीस दिल्ली गए तो ‘यह’ नेता बनेगा महाराष्ट्र का नया CM, संजय राउत का बड़ा दावा; एकनाथ शिंदे पर भी कही बड़ी बात

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ठाकरे गुट के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे लगातार यह दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का यह आखिरी सत्र है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि भाजपा आलाकमान फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से हटाकर दिल्ली में मंत्री पद सौंपने की तैयारी में है। उन्होंने मानसून सत्र के दौरान कई बार दोहराया कि फडणवीस के साथ भी वही होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ था। इसी कड़ी में जब मीडिया ने संजय राउत से सवाल किया कि अगर फडणवीस दिल्ली चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र की बागडोर कौन संभालेगा? इस पर राउत ने नया सियासी शिगूफा छोड़ दिया।