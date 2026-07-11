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महाराष्ट्र में डॉन बाबा फरजान के बंगले पर क्राइम ब्रांच की रेड, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद

Mumbai Don Baba Farzan: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में क्राइम ब्रांच ने कथित डॉन बाबा फरजान के बंगले पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद किए। पुलिस अब संपत्तियों, वित्तीय लेनदेन और बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है।
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मुंबई

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Devika Chatraj

Jul 11, 2026

CBI Raid in Maharastra

डॉन बाबा फरजान के बंगले पर छापेमारी (X-Maharashtra Police)

Maharashtra Crime Branch Raid: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित डॉन बाबा फरजान के आलीशान बंगले पर छापेमारी की। शनिवार सुबह पडेगांव इलाके में की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अचानक हुई इस रेड से पूरे इलाके में हलचल मच गई।

बाबा फरजान के घर से करोड़ों रुपये की नकदी बरामद

क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तलाशी अभियान के दौरान बंगले से करीब 5.5 करोड़ रुपये की नकदी, 21 लाख रुपये का सोना और 8 लाख रुपये की चांदी बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में मिले कैश को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही नोटों की गिनती के लिए पांच करेंसी काउंटिंग मशीनें मंगवाईं। पुलिस टीम लंबे समय तक बंगले के अलग-अलग हिस्सों की तलाशी लेती रही। इस दौरान कई जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान भी जांच के दायरे में लिए गए हैं।

बंगले से हथियारों का जखीरा भी मिला

तलाशी के दौरान पुलिस को नकदी और आभूषणों के अलावा बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। जांच में चार राइफलें, करीब 500 जिंदा कारतूस, तलवारें और धारदार हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब इन हथियारों के लाइसेंस, उनके इस्तेमाल और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

वित्तीय लेनदेन और बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू

क्राइम ब्रांच के अधिकारी बाबा फरजान से जुड़े वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियों और संभावित बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और संपत्ति का स्रोत क्या है। अधिकारियों के अनुसार, बरामद दस्तावेजों और अन्य सबूतों की भी गहन जांच की जा रही है।

पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी विस्तृत जानकारी

इस बड़े और गोपनीय ऑपरेशन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जल्द आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा।

कौन है बाबा फरजान?

बाबा फरजान (या बाबा फर्जन) महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) शहर के 1990 के दशक के एक बदनाम अपराधी थे। मिटमिटा इलाके में उनका काफी प्रभाव और लोगों में डर था।

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Updated on:

11 Jul 2026 01:02 pm

Published on:

11 Jul 2026 01:02 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र में डॉन बाबा फरजान के बंगले पर क्राइम ब्रांच की रेड, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद

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