महाराष्ट्र में डॉन बाबा फरजान के बंगले पर क्राइम ब्रांच की रेड, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद

क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तलाशी अभियान के दौरान बंगले से करीब 5.5 करोड़ रुपये की नकदी, 21 लाख रुपये का सोना और 8 लाख रुपये की चांदी बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में मिले कैश को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही नोटों की गिनती के लिए पांच करेंसी काउंटिंग मशीनें मंगवाईं। पुलिस टीम लंबे समय तक बंगले के अलग-अलग हिस्सों की तलाशी लेती रही। इस दौरान कई जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान भी जांच के दायरे में लिए गए हैं।