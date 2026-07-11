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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: एक चूक की वजह से खाते में आने से रुक सकते हैं 2000 रुपये! आज ही करें सुधार

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त से पहले किसानों के लिए जरूरी अपडेट। अगर e-KYC, बैंक डिटेल, आधार या भूमि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है, तो 2,000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। जानें किस्त रुकने के कारण और समय रहते गलती सुधारने का तरीका।
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भारत

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Harshul Mehra

Jul 11, 2026

pm kisan samman nidhi 24th installment date 2026 rs 2000 may stop if ekyc bank details not updated

पीएम किसान योजना (AI Image)

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के जरिए केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। अब तक किसानों को 23 किस्तों का लाभ मिल चुका है। अब अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है।

हालांकि, पिछली किस्त के दौरान कई किसानों के खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुंचे। इसकी वजह योजना से जुड़ी कुछ जरूरी औपचारिकताओं का अधूरा रह जाना था। अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त समय पर मिले, तो अभी से अपनी जानकारी की जांच कर लें।

किन वजहों से रुक सकती है आपकी किस्त?

PM किसान योजना में कुछ सामान्य गलतियां किसानों की किस्त रोक सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण ई-केवाईसी (E-KYC) का पूरा ना होना है। इसके अलावा इन कारणों से भी भुगतान अटक सकता है-

-ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरी होना

-बैंक खाते की जानकारी गलत होना

-आधार और बैंक खाते की जानकारी में अंतर होना

-भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा न होना

-आवेदन में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी का गलत होना

इनमें से कोई भी समस्या होने पर किस्त जारी होने के बावजूद राशि खाते में नहीं पहुंचती।

24वीं किस्त से पहले ऐसे करें जरूरी सुधार

अगर आप अगली किस्त बिना किसी परेशानी के पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सभी जानकारी की जांच करें। इसके लिए PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (official website) पर जाएं और अपने आवेदन की स्थिति देखें। वहां ई-केवाईसी, आधार, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी को सत्यापित करें। अगर किसी भी जानकारी में त्रुटि या कोई गलती दिखाई देती है, तो उसे तुरंत अपडेट कराएं।

ई-केवाईसी क्यों है सबसे जरूरी?

सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को रोकने और सही किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उनकी अगली किस्त अटक सकती है। इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना जरूरी है।

24वीं किस्त कब आ सकती है?

PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त हाल ही में जारी की गई थी। योजना के तय चक्र के अनुसार अगली यानी 24वीं किस्त सितंबर से अक्टूबर के बीच जारी होने की संभावना है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

क्या करें ताकि किस्त समय पर मिले?

अगर आप चाहते हैं कि 24वीं किस्त सीधे आपके खाते में पहुंचे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें।

-ई-केवाईसी समय पर पूरी करें।

-आधार और बैंक खाते की जानकारी का मिलान करें।

-बैंक खाते की डिटेल सही रखें।

-भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा कराएं।

-आवेदन में दर्ज सभी जानकारी दोबारा जांच लें।

इन जरूरी कदमों को समय रहते पूरा करने से किस्त रुकने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।

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PM Narendra Modi

Updated on:

11 Jul 2026 10:47 am

Published on:

11 Jul 2026 10:47 am

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