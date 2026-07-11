प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: एक चूक की वजह से खाते में आने से रुक सकते हैं 2000 रुपये! आज ही करें सुधार

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के जरिए केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। अब तक किसानों को 23 किस्तों का लाभ मिल चुका है। अब अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है।