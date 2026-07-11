दतिया में विद्रोह और बांकीपुर में डैमेज कंट्रोल की कोशिश, उपचुनाव से पहले बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती

दूसरी तरफ, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। डॉ मोहन यादव प्रदेश के मुखिया हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जब नाम का ऐलान हुआ तो दतिया से लेकर भोपाल तक नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के चेहरे की हवाईयां उड़ गई। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी उम्मीदवार बना दिया। जिसके बाद से नाराज नरोत्तम के समर्थक मैदान में उतर आए हैं। दतिया में दनादन भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। दतिया जिलाध्यक्ष रघुवीर सरण समेत सभी जिला पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में इस्तीफे होने से पार्टी में हलचल तेज हो गई है।