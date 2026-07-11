INS महेंद्रगिरि आज नौसेना में शामिल होगा, हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत, क्या है इसकी खासियत?

इस युद्धपोत का डिज़ाइन नौसेना के अपने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया, जबकि इसका निर्माण मुंबई की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में हुआ। खास बात यह है कि इसमें 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा स्वदेशी है, जो भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। सैकड़ों छोटे और मझोले उद्यमों के साथ-साथ बड़ी रक्षा कंपनियों ने इसके पुर्जों, सेंसर और अन्य ज़रूरी हिस्सों की सप्लाई में हिस्सा लिया, जिससे रोज़गार के नए मौके भी बने।