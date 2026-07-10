10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टीएमसी के बागी गुट का बड़ा ऐलान, मीटिंग के बाद बिप्लब मित्रा बने नए अध्यक्ष

बागी गुट तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। बिप्लब मित्रा को पश्चिम बंगाल TMC का अध्यक्ष और चंद्रिमा भट्टाचार्य को ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Saurabh Mall

Jul 10, 2026

Ritabrata Banerjee

टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी। सोर्स: ANI

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। वरिष्ठ नेता बिप्लब मित्रा को पश्चिम नया अध्यक्ष घोषित किया। यह फैसला बागी गुट की नेशनल वर्किंग कमेटी (NWC) की बैठक में लिया। बैठक के बाद गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने संगठन में कई नई नियुक्तियों का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला और चुनाव आयोग को सभी जरूरी दस्तावेज समय पर सौंपने का दावा किया।

NWC बैठक में हुए कई अहम फैसले

ऋतब्रत बनर्जी ने बताया कि नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि चंद्रिमा भट्टाचार्य को नेशनल वर्किंग कमेटी में शामिल करते हुए ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वहीं, पहले से एनडब्ल्यूसी के सदस्य रहे बिप्लब मित्रा को ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया।

इसके अलावा जावेद अमित खान को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। वहीं, विधायक अनीसुर रहमान को तृणमूल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और सौरव बसु को यूथ संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ऋतब्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को जमींदार कहते हैं, उनके व्यवहार का लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जबकि कुछ नेता लोगों का सामना करने से बच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंडे फेंके जाने के डर से जनता के बीच न जाने की बात करना लोकतांत्रिक राजनीति के अनुरूप नहीं है।

चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपने का दावा

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करा दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में आएगा।

राज्य की राजनीति में बढ़ी हलचल

बागी गुट की इस बैठक को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद- सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में राज्य की राजनीति में जारी उठापटक और तेज हो गई है। बागी गुट के संगठनात्मक फेरबदल और भाजपा में नेताओं के शामिल होने से आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

पहले अपहरण फिर जबरन शादी! पाकिस्तान में हिंदू-क्रिश्चियन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है?

ये भी पढ़ें
PAKISTAN NEWS

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TMC

West Bengal

Updated on:

10 Jul 2026 10:20 pm

Published on:

10 Jul 2026 09:55 pm

Hindi News / National News / टीएमसी के बागी गुट का बड़ा ऐलान, मीटिंग के बाद बिप्लब मित्रा बने नए अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बांकीपुर में BJP प्रत्याशी बदलने पर बोले प्रशांत किशोर- इनका उम्मीदवार मैदान छोड़कर भागा

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

Cheque Bounce Case: एक-दो नहीं 21 बार खारिज हुई राजपाल यादव की याचिका, ‘अता पता लापता’ फिल्म से जुड़ा है मामला

rajpal yadav
नई दिल्ली

Indian Railways: आज से बदल गए ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, अब 60 दिन पहले ही करा सकेंगे रिजर्वेशन

Railway
राष्ट्रीय

‘हिंद महासागर हमारा अपना आंगन है’, विशाखापत्तनम में नौसेना के जवानों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Defence Minister Rajnath Singh
राष्ट्रीय

‘नितिन नवीन को भ्रम हो गया था, अमित शाह ने लाज उतार दी’, बांकीपुर में BJP उम्मीदवार बदलने पर कांग्रेस का तंज

bankipur by election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.