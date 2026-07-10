टीएमसी के बागी गुट का बड़ा ऐलान, मीटिंग के बाद बिप्लब मित्रा बने नए अध्यक्ष

बागी गुट की इस बैठक को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद- सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में राज्य की राजनीति में जारी उठापटक और तेज हो गई है। बागी गुट के संगठनात्मक फेरबदल और भाजपा में नेताओं के शामिल होने से आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।