पहले अपहरण फिर जबरन शादी! पाकिस्तान में हिंदू-क्रिश्चियन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है?

Human Rights Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। यहां हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये सवाल लंबे समय से उठ रहा है। यही हाल कुछ बांगलादेश में भी है। माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने इन लड़कियों के कथित अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह पर कड़ा रुख अपनाया है। संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए।