तेल के लिए तरस रहे, रूस के पहले राष्ट्रपति भी सोच रहे होंगे कि किसको उत्तराधिकारी बना दिया? जेलेंस्की का पुतिन पर कड़ा तंज

बता दें कि रूस पहले यूरोप और दूसरे देशों को सस्ता तेल सप्लाई करता था। लेकिन अब खुद ईंधन जुटाने में जूझ रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे रूस के तेल निर्यात में कमी आई है। साथ ही, यूक्रेन के हमलों ने रूस की रिफाइनरी यूनिट्स को नुकसान पहुंचाया।