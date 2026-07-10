Petrol Price: ग्रीस में पेट्रोल 10 सेंट और डीजल 5 सेंट प्रति लीटर होगा सस्ता, सरकार का बड़ा ऐलान

Fuel Prices: ईरान युद्ध के कारण बढ़ती ईंधन कीमतों से राहत देने के लिए ग्रीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने घोषणा की है कि देश में इस गर्मी के दौरान पेट्रोल 10 सेंट प्रति लीटर और डीजल 5 सेंट प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। यह राहत अगस्त के अंत तक लागू रहेगी। ग्रीस की संसद में महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि देश की दो प्रमुख तेल रिफाइनरियों के साथ सरकार की सहमति बनी है, जिसके तहत ईंधन की कीमतों में अस्थायी कटौती की जाएगी।