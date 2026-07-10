10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Petrol Price: ग्रीस में पेट्रोल 10 सेंट और डीजल 5 सेंट प्रति लीटर होगा सस्ता, सरकार का बड़ा ऐलान

Greece Petrol Price: ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने ईरान युद्ध के बीच आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल 10 सेंट और डीजल 5 सेंट प्रति लीटर सस्ता करने का ऐलान किया है। यह राहत अगस्त के अंत तक लागू रहेगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jul 10, 2026

Petrol price

पेट्रोल-डीजल का दाम

Fuel Prices: ईरान युद्ध के कारण बढ़ती ईंधन कीमतों से राहत देने के लिए ग्रीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने घोषणा की है कि देश में इस गर्मी के दौरान पेट्रोल 10 सेंट प्रति लीटर और डीजल 5 सेंट प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। यह राहत अगस्त के अंत तक लागू रहेगी। ग्रीस की संसद में महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि देश की दो प्रमुख तेल रिफाइनरियों के साथ सरकार की सहमति बनी है, जिसके तहत ईंधन की कीमतों में अस्थायी कटौती की जाएगी।

अगस्त तक लागू रहेगी यह सुविधा


ग्रीस के पीएम ने बताया कि यह व्यवस्था अगले महीने के अंत यानी अगस्त तक लागू रहेगी, ताकि आम लोगों को बढ़ती ईंधन कीमतों से राहत मिल सके। मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संघर्ष का असर ग्लोबल एनर्जी बाजार पर पड़ा है। इससे ग्रीस में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई थी।

सरकार का मानना है कि कीमतों में यह कटौती आम कंज्यूमर्स के साथ-साथ गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा करने वाले लोगों को भी राहत देगी। गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में ग्रीक नागरिक गांवों और द्वीपों की यात्रा करते हैं, जिससे ईंधन की मांग बढ़ जाती है।

महंगाई से जूझ रहे हैं ग्रीस के लोग

ग्रीस 2009 से 2018 के बीच चले गंभीर कर्ज संकट से उबर चुका है। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस की सरकार 2019 में सत्ता में आने के बाद टैक्स में कटौती और वेतन वृद्धि जैसे कदम उठा चुकी है। इसके बावजूद बढ़ती महंगाई और मध्य पूर्व संघर्ष के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे ग्रीस के परिवारों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है और देश की खरीदने की क्षमता अब भी यूरोपीय औसत से नीचे बनी हुई है।

पहले भी राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है सरकार

इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मित्सोताकिस की सत्तारूढ़ न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने ईंधन और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने के साथ-साथ फेरी टिकटों पर छूट का भी ऐलान किया था। सरकार ने यह भी वादा किया है कि सितंबर से घरेलू सप्लायर और सुपरमार्केट के साथ हुई बातचीत के बाद खाने-पीने और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें कम करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। ग्रीस में अगले वर्ष संसदीय चुनाव होने हैं।

US-Iran Conflict: ईरान में शनिवार को होगा अली खामेनेई का शोक समारोह, क्या दुनिया के सामने आएंगे मोजतबा?

ये भी पढ़ें
Ayatollah Ali Khamenei Funeral Related News

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 04:41 pm

Published on:

10 Jul 2026 03:46 pm

Hindi News / World / Petrol Price: ग्रीस में पेट्रोल 10 सेंट और डीजल 5 सेंट प्रति लीटर होगा सस्ता, सरकार का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Sheikh Hasina: ‘वे मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन मैं बांग्लादेश लौटेंगी’, पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने वतन वापसी पर दिया अपडेट

Sheikh Hasina Return Bangladesh
विदेश

बढ़ती गर्मी से जूझ रहा न्यूयॉर्क, फिर भी मेयर जोहरान ममदानी ने की बिजली बचाने की अपील; जानिए क्यों

New York Mayor Zohran Mamdani on Heatwave.
विदेश

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे पीएम मोदी, किया ऐलान- चेन्नई में खेला जाएगा BBL 2026-27 का पहला मैच

Narendra Modi MCG Melbourne visit
विदेश

US-Iran Conflict: ईरान में शनिवार को होगा अली खामेनेई का शोक समारोह, क्या दुनिया के सामने आएंगे मोजतबा?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral Related News
विदेश

Iran के ‘किलिंग प्लान’ का मोसाद के खुफिया रिपोर्ट में खुलासा, डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की साजिश पर CIA को चेताया

Khamenei Funeral Procession News.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.