मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे पीएम मोदी, किया ऐलान- चेन्नई में खेला जाएगा BBL 2026-27 का पहला मैच

एमसीजी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा, यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि साझा जुनून है। आज यहां केवल खेल की खुशी, हमारी मित्रता की गर्मजोशी और भविष्य के चैंपियनों की ऊर्जा दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट से जुड़े बच्चों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि उनके जोश को देखकर लगा कि यहां बच्चों का कोई प्रदर्शनी मैच नहीं, बल्कि भविष्य के चैंपियनों का चयन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से स्पष्ट है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बेहद उज्ज्वल है।