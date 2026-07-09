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भारत को समझना है, तो आम लोगों की ट्रेन या बस में चढ़ जाएं’, PM मोदी के सामने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान

Anthony Albanese India train: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा - भारत को समझना है तो ट्रेन या बस पकड़ लो। 1991 की अपनी बैकपैकर यात्रा को याद करते हुए उन्होंने भारतीयों की गर्मजोशी की तारीफ की।
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भारत

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Mukul Kumar

Jul 09, 2026

PM Narendra Modi And Australia PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज। (फोटो- IANS)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इस बीच, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। उनके भाषण के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। मंच को अल्बनीज ने भी संबोधित किया।

इस दौरान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सामने भारत की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने साल 1991 का एक किस्सा भी बताया, जब वह आम नागरिक के रूप में भारत घूमने आए थे।

'आम लोगों वाली ट्रेन या बस में चढ़ जाओ'

अल्बनीज ने कहा कि असली भारत समझना है तो एसी वाली गाड़ी या मोटरकेड में मत बैठो, बल्कि आम लोगों वाली ट्रेन या बस में चढ़ जाओ। उनकी ये बात सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगे।

अल्बनीज ने याद करते हुए बताया कि 35 साल पहले जब वे भारत आए थे तो ट्रेन और बसों में यात्रा की। उस वक्त का सफर आज भी उनकी यादों में ताजा है।

उन्होंने कहा- भारत की गर्मजोशी को करीब से महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लोग कितने मिलनसार हैं, ये ट्रेन में बैठकर ही पता चलता है।

भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया की ताकत

अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की भी खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लाखों भारतीय मूल के लोग देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नई ऊर्जा दे रहे हैं। डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, बिजनेसमैन हर क्षेत्र में उनकी मेहनत साफ दिखती है।

पीएम ने जोर देकर कहा कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया को बेहतर बना रहे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा तेज हो रही है।

क्या बोले पीएम मोदी?

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा- हम भारतीय दूध में घुली चीनी की तरह हैं, जो उसे और मीठा बना देते हैं। हम जहां भी जाते हैं, प्यार और सद्भावना फैलाते हैं। आपके घरों में दूध भले ही ऑस्ट्रेलिया का हो, लेकिन चाय भारतीय है।

इस दौरान, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- दुनिया भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की क्षमता और विश्वसनीयता देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप सभी ने खुद इसका प्रदर्शन देखा। आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया में सुनाई दिया। क्या आपको इस पर गर्व हुआ या नहीं?

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Updated on:

09 Jul 2026 05:01 pm

Published on:

09 Jul 2026 04:39 pm

Hindi News / World / भारत को समझना है, तो आम लोगों की ट्रेन या बस में चढ़ जाएं’, PM मोदी के सामने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान

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