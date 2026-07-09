भारत को समझना है, तो आम लोगों की ट्रेन या बस में चढ़ जाएं’, PM मोदी के सामने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान

इस दौरान, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- दुनिया भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की क्षमता और विश्वसनीयता देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आप सभी ने खुद इसका प्रदर्शन देखा। आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया में सुनाई दिया। क्या आपको इस पर गर्व हुआ या नहीं?