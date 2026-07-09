PM मोदी के स्वागत से पहले न्यूजीलैंड का अहम फैसला,महत्वपूर्ण डील पर बनी सहमति

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi ) की न्यूजीलैंड (New Zealand) यात्रा से पहले वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने भारत-न्यूजीलैंड व्यापार संबंधों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के कारोबारों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। उनके मुताबिक, इस समझौते के लागू होते ही भारत को निर्यात होने वाले न्यूजीलैंड के 57 प्रतिशत उत्पाद पहले ही दिन शुल्क (टैरिफ) मुक्त हो जाएंगे।