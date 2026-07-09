PM Modi New Zealand Visit: पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से पहले बड़ा ऐलान, कीवी पीएम ने 57% निर्यात टैरिफ फ्री का किया वादा

ऑकलैंड में प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता भारत-न्यूजीलैंड संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की समीक्षा करेंगे। सरकारी बयान के अनुसार, इस यात्रा का मुख्य फोकस व्यापार, कॉमर्स, रक्षा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में विशेष रूप से व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में शानदार गति आई है।