प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की भारत की तारीफ, बोले-‘भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है’

मॉरिसन ने भारत यात्रा की यादें शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की थी, जो आने वाले मिशनों की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने कहा कि जब भारत ने चंद्रयान-3 के जरिए चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनके अनुसार, इस उपलब्धि ने भारत की उन्नत अंतरिक्ष क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है।