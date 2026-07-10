ब्रिटेन ने Oracle, Google, Microsoft और AWS पर लगाई लगाम, बैंकों में साइबर अटैक को रोकने के लिए नया नियम लागू

हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य नियामक पहले से ही क्लाउड रिस्क पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए बड़ी चिंता की बात नहीं है। वहीं, ब्रिटेन द्वारा उठाए गए कदम पर अभी तक इन कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।