Video: बीच आसमान में टूटी प्लेन की खिड़की, बाहर खिंचा चला गया यात्री, ऐसे बची जान

फ्लाइट थेसालोनिकी से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पड़ोसी देश उत्तर मेसिडोनिया के ऊपर से गुजर रही थी, तभी इंजन से एक टुकड़ा अलग होकर विमान के मुख्य भाग पर लगा। इससे खिड़की चटक गई और केबिन में अचानक प्रेशर कम हो गया। ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए और पूरे विमान में अफरा-तफरी मच गई।