बढ़ती गर्मी से जूझ रहा न्यूयॉर्क, फिर भी मेयर जोहरान ममदानी ने की बिजली बचाने की अपील; जानिए क्यों

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर किए गए एक पोस्ट में ममदानी ने लिखा, 'न्यूयॉर्क, बाहर बहुत गर्मी है। बिजली ग्रिड हमें ठंडा रखने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहा है। अपने एसी का तापमान 78 डिग्री फारेनहाइट पर रखें। जिन लाइटों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दें। जहां संभव हो, उनके प्लग भी निकाल दें। हमारी शहर सरकार भी अपनी ओर से यही कर रही है। सरकारी भवनों में तापमान 78 डिग्री फारेनहाइट पर बनाए रखा जा रहा है। बिजली की अधिक मांग वाले समय में लाइटें बंद या मंद की जा रही हैं। निजी संस्थानों से भी ऐसा करने का अनुरोध किया जा रहा है और गैर-जरूरी उपकरणों को बंद किया जा रहा है। एक स्थिर बिजली ग्रिड का मतलब है कि एसी चलते रहेंगे और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। आइए, मिलकर बिजली की मांग कम करें और इस भीषण गर्मी का सामना करें।'