US-Iran Conflict: अमेरिका के हमले में दो दिन में ईरान में 14 की मौत, 78 में से अब भी 47 घायल अस्पताल में भर्ती

कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने वाले हमलों की कड़ी निंदा की। कतर के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों की समीक्षा की।