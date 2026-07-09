PM Modi Australia Visit: मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, मेलबर्न में मिला गार्ड ऑफ ऑनर

इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियां यहां मौजूद हैं। भारत में हम जलविद्युत परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल और पवन टर्बाइनों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहे हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑस्ट्रेलिया की तकनीक, पूंजी और संसाधन इस परिवर्तन को गति दे सकते हैं।'