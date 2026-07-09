Gulf security alert: खाड़ी देशों में हाई अलर्ट, अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई की आशंका

Qatar Emergency Alert: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने होर्मुज को समुद्री यातायात के लिए सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए है। वहीं कुवैत की सेना ने गुरुवार को कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई दुश्मन मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। वहीं, ईरान ने अमेरिका की पहले की गई एयरस्ट्राइक के जवाब में कुवैत और बहरीन को निशाना बनाकर हमले किए।