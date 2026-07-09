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Ali Khamenei: ईरान ने खामेनेई परिसर में हमले के बाद हुए नुकसान की तस्वीरें पहली बार सार्वजनिक कीं

Tehran attack: अमेरिकी-इजरायली मिसाइलों के जिस अचूक वार ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, उस खुफिया ठिकाने की पहली दर्दनाक तस्वीरें अब सामने आई हैं।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 09, 2026

Damage to Khameneis Tehran Compound

Damage to Khameneis Tehran Compound

Tehran compound damage: दशकों तक जिस परिसर से निकलने वाला एक-एक हुक्म पूरे मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) की सियासत और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख देता था, आज वह खुद मलबे के ढेर और कटीली तारों के पीछे सिसक रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने आखिरकार देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के तेहरान स्थित बेहद सुरक्षित और निजी 'इमाम खुमैनी हुसैनिया कंपाउंड' की वो पहली तस्वीरें दुनिया के सामने जारी कर दी हैं, जिन्हें अब तक बेहद गुप्त रखा गया था।

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Updated on:

09 Jul 2026 06:20 am

Published on:

09 Jul 2026 06:17 am

Hindi News / World / Ali Khamenei: ईरान ने खामेनेई परिसर में हमले के बाद हुए नुकसान की तस्वीरें पहली बार सार्वजनिक कीं

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