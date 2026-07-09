Ali Khamenei: ईरान ने खामेनेई परिसर में हमले के बाद हुए नुकसान की तस्वीरें पहली बार सार्वजनिक कीं

Damage to Khameneis Tehran Compound
Tehran compound damage: दशकों तक जिस परिसर से निकलने वाला एक-एक हुक्म पूरे मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) की सियासत और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख देता था, आज वह खुद मलबे के ढेर और कटीली तारों के पीछे सिसक रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने आखिरकार देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के तेहरान स्थित बेहद सुरक्षित और निजी 'इमाम खुमैनी हुसैनिया कंपाउंड' की वो पहली तस्वीरें दुनिया के सामने जारी कर दी हैं, जिन्हें अब तक बेहद गुप्त रखा गया था।
यह खबर अभी अपडेट हो रही है
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग