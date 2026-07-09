बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों की लिस्ट में अमेरिका सबसे आगे, भारत तीसरे स्थान पर

हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें हटाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा को आदेश दिया था। सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने बच्चों के शोषण को एक भयानक अपराध बताया। मेटा के ब्लॉग में कहा गया है कि कंपनी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर और उसके बाहर भी इस तरह के शोषण के ख़िलाफ ज़ोर-शोर से काम कर रही है। सरकार के नोटिस के बाद, मेटा ने एक ब्लॉग लिखकर बताया है कि कंपनी अपने ऐप्स पर बच्चों के शोषण को रोकने के लिए क्या-क्या कोशिशें कर रही हैं। साथ ही मेटा ने सुरक्षा उपायों और ऐड रिव्यू सिस्टम की जानकारी भी दी है।