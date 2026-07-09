मिस्र के रेगिस्तान के नीचे मिला 1,600 साल पुराना शहर, लंबे समय तक दबे रहने के बावजूद सुरक्षित

शहर की योजना भी काफी व्यवस्थित थी। शहर के उत्तर-दक्षिण दिशा में चौड़ी सड़कें थीं। कई खुले चौक और सार्वजनिक स्थान बने हुए थे। शहर की सुरक्षा के लिए दो निगरानी टावर और मोटी दीवारों वाली एक मज़बूत किलेनुमा इमारत भी बनाई गई थी। शहर के बीचों-बीच चौथी सदी के मध्य का एक बैसिलिका चर्च मिला है, जो मुख्य सड़क की ओर बना हुआ था। चौथी से सातवीं सदी के बीच इस शहर में करीब 250 वर्षों तक बीजान्टिन साम्राज्य का हिस्सा भी रहा है।