अमेरिकी हमले में ईरान के 8 सैनिकों की मौत, फिर छिड़ सकता है भीषण युद्ध!

ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान से किसी भी तरह की डील तय नहीं है और आज की रात अमेरिकी सेना एक बार फिर ईरान पर हमले कर सकती है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य नाकेबंदी लगाने और ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी हमले में दक्षिणी ईरान के रणनीतिक पोर्ट सिरिक पर हुए सैन्य हमले में समुद्री बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास पोर्ट पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा और अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा और क्षेत्र में अमेरिकी सेना का साथ देने वाले सभी देश निशाने पर हैं। इसी बीच ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। हालांकि गल्फ देशों समेत कई देशों ने एक बार फिर सीज़फायर लागू करने पर जोर दिया है।