होर्मुज में एयर स्ट्राइक में कितने सेफ हैं LNG कैरियर? जानिए आग लगने पर भी क्यों नहीं होता बड़ा धमाका

Hormuz Strait Attack: ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध में हमलावर गुटों के एनर्जी शिपिंग जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। बीते दिनों होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के ओमान वाले हिस्से में कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) टैंकर अल रेकय्यात को काफी नुकसान पहुंचा। यह इस साल का दूसरा मामला है जब कोई LNG जहाज युद्ध से जुड़े हमले की चपेट में आया है। बीते मार्च में भूमध्य सागर में रूसी LNG टैंकर आर्कटिक मेटागाज में आग लग गई थी। यूक्रेनी नौसेना के ड्रोन के हमले के बाद जहाज को छोड़कर क्रू को सुरक्षित निकालना पड़ा।