पाक के हाथ से निकलता जा रहा बलूचिस्तान! 54 अलगाववादियों को मारने पर बौखलाहट, 1 हफ्ते में 42 सुरक्षा कर्मियों की हत्या

सेना ने कहा कि स्थिति को काबू में करने के लिए तुरंत एक्शन लिया गया और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। स्कूल-कॉलेज बंद हैं और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई परिवार अपने घरों में ही कैद हैं।