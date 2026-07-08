Google की टॉप जॉब को कहा अलविदा, दो प्रमोशन के बावजूद लिया ऐसा फैसला, अब सुकून से जी रहीं जिंदगी

2022 के आखिर में सारा ने बिना कोई दूसरा ऑप्शन तलाशे गूगल छोड़ दिया। दरअसल, उनके पार्टनर की भी पिछले साल यानी 2021 में नौकरी चली गई थी। इसलिए दोनों एक नए सफर पर चल निकले। उन्होंने अपना सैन डिएगो वाला अपार्टमेंट किराए पर दिया और घूमने निकल गए। 2023 का अधिकांश समय दोनों ने साउथ-ईस्ट एशिया में बिताया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के छोटे ट्रिप भी किए। सारा ने कहा - पहले तो हम तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन फिर धीमे होते गए। हमने थाईलैंड के एक छोटे से आइलैंड कोह ताओ में छह महीने बिताए। यहां जिंदगी आसान लगी। मेरे पार्टनर ने डाइव मास्टर के तौर पर काम शुरू किया और मैंने भी वॉटरकलर उठाकर अपनी दुनिया को कैनवास पर उकेरना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली और अपने अंदर के कलाकार को जीवित किया। वह उस आइलैंड के रोज़मर्रा के दृश्य पेंट करने लगीं। लोकल फेसबुक ग्रुप पर उनके आर्टवर्क को काफी पसंद किया गया और लोग उनकी पेंटिंग खरीदने लगे। यहां से एक आर्टिस्ट के तौर पर उनके नए सफर की शुरुआत हुई।