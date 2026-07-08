तुर्की को F-35 फाइटर जेट बेचे जाने के फैसले से नाराज हुआ इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू से मिल सकते हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री

अब ट्रंप के वापस सत्ता में आने के बाद जनवरी 2025 से दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन कानून के तहत F-35 की बिक्री अभी भी अटकी हुई है। तुर्की लंबे समय से इजराइल की नीतियों की आलोचना करता आया है। उसने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका-ईरान सीजफायर डील को भी कमजोर करने का आरोप इजरायल पर लगाया है।