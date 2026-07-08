PM Modi Indonesia Visit: 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा-अर्चना, हेलीकॉप्टर से साझा की भव्य झलक

मंदिर की पत्थर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों और अन्य धार्मिक कथाओं की उत्कृष्ट नक्काशी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के गहरे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाती है। मंदिर परिसर के केंद्र में स्थित 47 मीटर (154 फीट) ऊंचा शिव मंदिर प्रम्बानन का सबसे ऊंचा और सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर को प्राचीन हिंदू वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है।